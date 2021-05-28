Специалист рассказала, что нужно делать в первую очередь при укусе насекомых

Часто после укуса насекомых на коже возникает отек, сильный зуд и покраснение. Проблема характерна и для взрослых, и для детей. Как действовать, чтобы не допустить осложнений, в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
– Проблема отеков и покраснений после укусов насекомых актуальна как для взрослых, так и для детей. Особенно в случаях, когда в анамнезе есть такие хронические кожные заболевания, как атопический дерматит, экзема и нейродермит, – отметила дерматовенеролог.
Чтобы не допустить осложнений после укусов насекомых, нужно следовать следующим правилам.
Во-первых, поврежденный участок кожи необходимо обработать антисептиком.
– В месте укуса часто возникает сильный зуд. Дети поврежденный участок обычно расчесывают, повреждают и заносят туда инфекцию. Обработка антисептиком предотвращает вторичное загрязнение кожи и инфицирование, – рассказала Светлана Якубовская.
Во-вторых, после обработки антисептиком на место укуса нужно наложить холодный компресс.
– Поврежденное место также можно промыть под прохладной проточной водой. Либо возьмите кубик льда, оберните его полотенцем, чтобы не спровоцировать обморожение кожи, и приложите к месту укуса, – посоветовала дерматовенеролог.
К третьему пункту – использование лекарственных средств – следует прибегать только в случае крайней необходимости. Препараты нужно принимать строго по инструкции и дозированно.
– Могут использоваться антигистаминные препараты внутрь при выраженном отеке, а также капельки, таблетированные средства, гели на основе антигистаминных компонентов. Последнее рекомендуется для применения с возраста одного года и кратностью нанесения в 3–4 раза в день, – обратила внимание врач.
Светлана Якубовская подчеркнула, что если все эти средства не помогут, нужно срочно обратиться к врачу, чтобы он назначил наружные гормональные кремы и мази либо порекомендовал инъекционную терапию.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказала, что нужно делать в первую очередь при укусе насекомых
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