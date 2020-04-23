Специалист рассказал, у каких переболевших коронавирусом пациентов лучше вырабатываются антитела

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко в эфире ОНТ поведал, у каких вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов лучше вырабатываются антитела, чтобы они в последующем могли стать донорами плазмы.

— Это достаточно индивидуально, а данные вопросы находятся на стадии изучения. В случае с коронавирусной инфекцией, если судить по опыту нашей страны и зарубежным публикациям, это легкие и средние формы тяжести — это показатель того, что иммунитет поработал хорошо и справился. Нельзя сделать выбор между мужчинами и женщинами, но, по китайским публикациям, женщины лучше откликаются. Безусловно, чаще всего речь идет о молодых людях до 40—45 лет. При этом из тех доноров, с которыми работали мы, у 80—90% было наличие антител, — подчеркнул Федор Карпенко.

Специалист отметил, что качество и эффективность этих антител стали предметом отдельного изучения, а также добавил, что лучшими донорами являются люди, которые не имеют хронических заболеваний, ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, предпочитая белковую и углеводную пищу.