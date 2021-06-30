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Специалист рассказал, с чем связаны боли в животе после еды

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин назвал главную причину болевых ощущений, возникающих в животе после приема пищи.


Врач отметил, что согласно некоторым исследованиям примерно сорок процентов населения планеты периодически страдает от тех или иных неприятных ощущений после еды.

– Большая часть этих неприятных симптомов объясняется функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта, в частности заболеваниями функциональной диспепсии. Поскольку когда мы едим, нам необходимо, чтобы вся перистальтика была нисходящей, тут желудочно-кишечный тракт немножко сходит с ума и начинаются судороги. В результате пища никак не можете выйти из желудка, из-за чего начинает его растягивать. Отсюда и ощущение тяжести, – объяснил Сергей Агапкин.

Вместе с тем медик отметил, что справиться с проблемой можно с помощью специальных упражнений.

– Упражнение совсем несложно. Все, что нужно – это выпить полстакана воды перед едой. После приступаем к упражнению. Со вздохом соединяем руки в замок и вытягиваемся вверх, после с выдохом начинаем наклоняться вправо, потом вдох и затем выдох влево, – рассказал Сергей Агапкин.

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Фото: pixabay.com
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