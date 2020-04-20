Специалист рассказал об опасности самолечения, рекомендаций из интернета и народных рецептов

При появлении симптомов вирусной инфекции нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Попытки самолечения приводят к тому, что человек поступает к медикам в запущенном состоянии? и это значительно усложняет их работу. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Александр Шипуло.

Парламентарий призывает не медлить с обращением за медицинской помощью при возникновении симптомов острых респираторных инфекций. Заниматься поиском информации в интернете, пользоваться "рецептами" родственников и знакомых — не лучший вариант. "При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания нужно как можно быстрее обращаться за медицинской помощью. Несколько дней безуспешного самолечения дома приводят к тому, что болезнь очень быстро прогрессирует, и пациент поступает в запущенной стадии. Это значительно усложняет процесс лечения, справиться с болезнью гораздо тяжелее", — констатировал депутат.

Он отметил, что полезный совет пациенты могут получить, обратившись на горячую телефонную линию. Такие работают в каждом учреждении здравоохранения. При этом собеседник уточнил, что речь не идет о медицинской консультации, по телефону никто не возьмется ставить диагноз и рекомендовать какие-то препараты. "Но зато здесь могут сориентировать, что делать, куда обратиться — идти в поликлинику или вызывать "скорую", — сказал он.

Сегодня много информации о коронавирусе, оценить ее адекватность порой бывает сложно. В связи с этим парламентарий призывает белорусов с предельным вниманием относиться к рекомендациям медиков, которые прилагают максимум усилий, чтобы ситуация оставалась под контролем. Многое зависит от того, соблюдает ли человек простые правила гигиены, респираторный этикет, социальную дистанцию, избегает ли появления в местах массового скопления людей. Тем, кто носит маски, рекомендуется регулярно их менять. Еще одно важное правило профилактики — не забывать о дезинфекции предметов, которые человек чаще всего берет в руки. Например, мобильный телефон нужно обрабатывать как минимум два раза в день.

Александр Шипуло окончил Витебский медицинский институт по специальности "лечебное дело", клиническую ординатуру Витебского государственного медицинского университета по специальности "акушерство и гинекология". Награжден нагрудным знаком Минздрава "Отличник здравоохранения Республики Беларусь".