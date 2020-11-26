Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Специалист рассказал, как сделать идеальное фото с помощью смартфона

Специалист рассказал, как сделать идеальное фото с помощью смартфона

Мобильные устройства сегодня берут на себя много функций, присущих фотоаппаратам. Но заменой им пока не стали, сообщает РИА Новости.


На снимок влияют многие настройки основной камеры телефона. В современных устройствах есть достаточно параметров. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал агентству "Прайм", как правильно ими воспользоваться.

От настроек, конечно, зависит многое. Но не всё. В ряде случаев удачный снимок зависит от освещения, движения на заднем фоне, рассеивания света. Эти вещи не всегда можно скорректировать. 

"Невозможно точно определить, какие настройки смартфона нужно применить, чтобы получить идеальное по всем показателям фото. Лучший совет – не бояться экспериментировать. Можно менять значения ISO, играть с балансом белого, тестировать макросъемку и пробовать снимать со всеми настройками, которые только есть на вашем гаджете", – посоветовал эксперт.

Он также рассказал о некоторых хитростях, которые помогут сделать качественное фото. 

"Не используйте вспышку часто  – она портит цветопередачу, выделяет ненужные детали и в целом искажает цвета", – добавил специалист.

Нужна фокусировка объектов, поскольку в некоторых смартфонах она возможна только вручную. Лучше не использовать zoom – может нарушится четкость и резкость, иногда можно даже заметить на фото пиксели. Самое важное правило – ухаживать за камерой и следить за тем, чтобы она была чистой. Даже обычная пыль может испортить качество снимка. 

А вот касаемо фоторедакторов, эксперт посоветовал использовать только самые популярные и бесплатные программы. 

Фото : pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Опыт Беларуси и России в сфере культуры позволил быстро перестроиться под новые реалии - Любимова
Госстандарт пояснил новшества закона об обеспечении единства измерений
Драйверами роста в ЕАЭС могут стать фармацевтика, IT-сектор, биоинженерия - Глазьев
Косметолог дала рекомендации по уходу за кожей лица зимой
МАЗ отправил грузовики на "Дакар-2021"
Белорусские боксеры стали победителями международного турнира памяти Виктора Ливенцева
В Австралии у телеведущего в прямом эфире угнали машину (Видео)
Эксперты СНГ обсудили меры по преодолению последствий пандемии в физкультуре и спорте
Маркевич: прочная дружба между народами строится на культурном сотрудничестве
Слепнев: в ЕЭК настороженно восприняли инициативу Евросоюза "Зеленая сделка"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Честно и убедительно
Именные чеки "Имущество" будут находиться в обращении до 31 декабря 2022 года
Атаманюк: в Украине худшая ситуация в бюджете за последние 10 лет
Исаченко: главное в работе с обращениями граждан - стараться помочь каждому
Общество должно сплотиться для помощи семьям с тяжелобольными детьми - Каско
Фотофакт. Заседание коллегии министерств культуры Беларуси и России прошло в Минске
Беларусь является примером развития системы здравоохранения - Кацман
Сморгонские пограничники обнаружили в автовозе патроны
Лунное затмение 30 ноября: астролог советует, как избежать неприятностей
Выставка к 150-летию Фердинанда Рущица открылась в Национальном художественном музее
В НОК подвели итоги республиканского конкурса рисунка «Олимпийский огонь зажигает сердца»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не сотвори
Развитие соцсетей, бизнес-школы, воспитание патриотизма – в Лиде обсудили молодежные проблемы
В Гомеле у Вечного огня прошел митинг в связи с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Срок обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ установлен по 31 декабря 2022 г.
Расширены права уполномоченных Главы государства в областях и Минске
Рунец избрана заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам
Известные белорусские спортсменки поставили подписи под обращением к общественности
В Лиде после употребления стеклоомывателя умер еще один мужчина
ФОТОФАКТ: В Минске установили главную новогоднюю елку
В Минске планируют обновить дворовые спортивные площадки
Педагогам в сфере физкультуры и спорта с 1 января будут выплачивать пособие на оздоровление к отпуску
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Незлопамятны и рассудительны
В Италии сделают самую дорогую дамскую сумочку в мире
В Бресте прошел финал международного конкурса студенческих проектов ArchEducational International Student Contest 2020
Олимпийский чемпион Алехин поддержал обращение белорусских спортсменов к общественности
Специалист рассказал, как сделать идеальное фото с помощью смартфона
Шило: медучреждения сейчас лучше обеспечены средствами защиты, чем в начале эпидемии
Профсоюзы за январь – сентябрь выделили работникам здравоохранения 86,3 тысячи рублей на путевки в санатории
Диетолог назвала фрукт, который взбодрит утром
Шило: здравоохранение оказалось в лидерах по росту зарплат
РАТА: надо срочно принимать закон «О туризме», чтобы разграничить ответственность туроператоров и турагентов
Мясникович обсудил с президентом Казахстана повестку предстоящего Высшего Евразийского экономического совета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дочки-матери
Республиканский центр психологической помощи разработает рекомендации для педагогов
Беларусь и Россия договорились о координации действий на международной арене
Музыкант Егор Канн из Борисова рассказал, почему помогает юным талантам и больным детям
Авторы
СКАНИРУЙТЕ