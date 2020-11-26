Мобильные устройства сегодня берут на себя много функций, присущих фотоаппаратам. Но заменой им пока не стали, сообщает РИА Новости.
На снимок влияют многие настройки основной камеры телефона. В современных устройствах есть достаточно параметров. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал агентству "Прайм", как правильно ими воспользоваться.
От настроек, конечно, зависит многое. Но не всё. В ряде случаев удачный снимок зависит от освещения, движения на заднем фоне, рассеивания света. Эти вещи не всегда можно скорректировать.
"Невозможно точно определить, какие настройки смартфона нужно применить, чтобы получить идеальное по всем показателям фото. Лучший совет – не бояться экспериментировать. Можно менять значения ISO, играть с балансом белого, тестировать макросъемку и пробовать снимать со всеми настройками, которые только есть на вашем гаджете", – посоветовал эксперт.
Он также рассказал о некоторых хитростях, которые помогут сделать качественное фото.
"Не используйте вспышку часто – она портит цветопередачу, выделяет ненужные детали и в целом искажает цвета", – добавил специалист.
Нужна фокусировка объектов, поскольку в некоторых смартфонах она возможна только вручную. Лучше не использовать zoom – может нарушится четкость и резкость, иногда можно даже заметить на фото пиксели. Самое важное правило – ухаживать за камерой и следить за тем, чтобы она была чистой. Даже обычная пыль может испортить качество снимка.
А вот касаемо фоторедакторов, эксперт посоветовал использовать только самые популярные и бесплатные программы.
Фото : pixabay.com
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Специалист рассказал, как сделать идеальное фото с помощью смартфона
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