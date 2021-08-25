Специалист рассказал, как предотвратить развитие варикоза без лекарств

Предупредить развитие варикоза можно без таблеток и мазей. В качестве профилактики данной проблемы достаточно выполнять 2–3 раза в день всего одно упражнение. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Сейчас в связи с тем, что ультразвуковая диагностика стала доступна повсеместно, варикозное расширение вен диагностируют все чаще и чаще. Для людей, страдающих тяжелыми формами, требуются высокотехнологичные методы лечения. Но есть пациенты, у которых варикоз выражен достаточно слабо. В таком случае может помочь упражнение, которое называется "собака мордой вниз", – рассказал специалист.
Данное упражнение, по словам йоготерапевта, позволяет быстро и эффективно разгрузить вены.
– Поза "собака мордой вниз", используемая в качестве монотерапии, приводит к тому, что диаметр вен уменьшается в 2–4 раза, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Врач отметил, что выполнять такое упражнение нужно ежедневно по 2–3 раза в сутки. Также он рассказал, как правильно проводить процедуру.
– Нужно сначала согнуть колени и поставить руки на ширине плеч на пол. Дальше следует чуть-чуть отойти ногами назад, после чего толкнуть одну пятку в пол, подняться на носочки, затем толкнуть другую пятку и подняться на носочки, – объяснил йоготерапевт.
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