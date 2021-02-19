Существуют простые способы, которые позволят вернуть похищенные гаджеты. Основные перечислил партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов, передает РИА Новости.
Немногие знают, что в операционных системах Аndroid и iOS установлены программы трекинга. Однако именно они и помогают вернуть пропажу. Пострадавший от действий злоумышленников может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз включался смартфон.
– Можно после покупки телефона самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим. Тогда она будет не видна злоумышленнику, но сможет следить за местоположением устройства, – добавил специалист.
Некоторые компании дают возможность связываться с грабителем. Владелец смартфона может через компьютер заблокировать гаджет или высылать на экран оповещение о необходимости вернуть похищенное.
Вместе с тем разыскать устройство можно с помощью уникального идентификационного номера – IMEI, который доступен оператору вне зависимости от смены сим-карты. Однако лучшим методом возвращения гаджета станет обращение в милицию, считает Павел Мясоедов.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказал, как быстро найти украденный гаджет
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