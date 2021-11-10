Специалист: при лечении коронавируса могут быть эффективны клеточные технологии

Директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров в эфире Первого национального канала Белорусского радио рассказал, что технологию внедрения стволовых клеток можно использовать при лечении пациентов с коронавирусной пневмонией.
– Мы провели такие клинические испытания совместно с БГМУ на базе 10-й клинической больницы. Выживаемость пациентов выросла на 40%. Причем мы исследовали самые тяжелые случаи. Многие из испытуемых были не на ИВЛ, мы старались вводить клетки до того, как у человека появляется необходимость в вентиляции легких. Более 50% пациентов, которым мы вводили стволовые клетки, искусственная вентиляция легких в последующем не понадобилась, – объяснил он.
По словам Гончарова, технология применения стволовых клеток может быть использована и при гриппозной пневмонии.
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