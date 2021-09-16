Специалист по правильному питанию рассказал о вреде картофеля

Картофель – популярный и универсальный продукт, с ним можно приготовить множество блюд. О том, вреден ли овощ для организма, и чем можно его заменить, рассказала нутрициолог Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале.
– В основном картофель состоит из воды и крахмала. А последний при термической обработке практически превращается в сахар. При употреблении печеного картофеля либо пюре уровень глюкозы в крови поднимается так же, как если бы вы ели сладкое, – объяснила специалист.
Она отметила, что людям, ведущим здоровый образ жизни и занимающимся физической активностью, допустимо есть картофель раз в неделю. Тогда он не навредит организму. Но во многих семьях это основное блюдо: его кушают часто и в больших количествах. По словам нутрициолога, употребление картофеля 4–5 раз в неделю повышает риск диабета на 6–7%.
Второй негативный момент, связанный с крахмалом, в том, что при нагревании он превращается в клейстер, пояснила эксперт.
– На переваривание горячего картофеля организм в среднем тратит от 2 до 4 часов. А если есть раздраженная слизистая или проблемы с кишечником, то негативные последствия от приема такой пищи усубляются в разы. Следует отметить также избыточный грибковый и бактериальный рост: крахмал является питательной средой для вредных организмов, – добавила она.
Другим неприятным последствием Ксения Черная назвала влияние на кожу. Первопричиной проблем с кожей и акне является избыточный грибковый и бактериальный рост и, возможно, инсулинорезистентность. При употреблении продуктов с высоким инсулиновым индексом поднимается уровень тестостерона, что и становится причиной образования акне.
– Если есть проблемы с ЖКТ, повышен уровень инсулина, есть аутоиммунные заболевания, следует быть осторожными в употреблении картофеля, – пояснила она.
Специалист также добавила, что самыми вредными способами приготовления являются жарка и запекание. Она посоветовала отдать предпочтение картофелю в мундире, так как самые полезные вещества содержатся в его шкурке.
Ксения Черная предложила отличную альтернативу – батат (сладкий картофель). По ее словам, в этом овоще содержится большое количество клетчатки. Его можно тоже жарить и запекать, делать из него пюре, чипсы. Полезной заменой может стать и корень сельдерея. Если в супе заменить картофель этим продуктом, никто даже не догадается.
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