Специалист по правильному питанию рассказала, чем опасно детское ожирение

Неправильный рацион питания в детстве может плохо сказаться на здоровье во взрослой жизни. Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале порассуждала о проблеме детского ожирения и поделилась советами о том, как изменить рацион питания ребенка.
– Конечно, все это идет от семьи – глобальная ответственность лежит на родителях. Но присутствует и генетическая составляющая, если у отца есть лишний вес, то ребенок с вероятностью 70% родится с предрасположенностью к лишнему весу, – пояснила она.
Главная ошибка современных родителей, как считает нутрициолог, в том, что дети употребляют 90% углеводов. То есть основные приемы пищи обычно включают картофельное пюре, макароны и хлеб.
– На проблемы с лишним весом у детей влияет не только употребление сладкого, а совокупность факторов. Сюда же относятся малоподвижный образ жизни и чрезмерное использование гаджетов, – добавила Ксения Черная.
Нутрициолог объяснила, что избыточный вес может привести и к хроническому воспалению.
– Жировая ткань – это хранилище всех веществ, высокий уровень инсулина – это всегда хроническое воспаление, – продолжила она. – Так нарушается и углеводный, и жировой обмен. Возможны и такие последствия, как инсулинорезистентность, диабет 2-го типа, камни в желчном пузыре и почках. Все это – следствие нарушения обмена веществ в организме.
Специалист посоветовала составлять детский рацион, основываясь на работе организма ребенка. Макароны она порекомендовала заменить на полезные злаки, сладости – на полезные вафли из альтернативной муки.
– Есть много подходов, как работать с детьми, в том числе чтобы приучить их к правильному питанию. В этих вопросах очень важно доверие между ребенком и родителями. К сожалению, очень часто любые детские проблемы взрослые пытаются решить с помощью еды. Но не стоит забывать о негативных последствиях – и физиологических, и психологических, – заключила она.
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