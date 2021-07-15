Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Специалист по правильному питанию назвала самые вредные крупы

Специалист по правильному питанию назвала самые вредные крупы

Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале рассказала, какие крупы являются самыми полезными, а от каких лучше отказаться. 

Архивное фото

По словам эксперта, самыми небезопасными считаются крупы, содержащие такое вещество, как глютен. Она пояснила:

– Глютен – это клейковина, которую содержат три основных злака: пшеница, рожь и ячмень. Так как глютен – это загущающее вещество, его добавляют не только в выпечку и хлеб, но еще и в различные колбасные изделия, кисломолочные продукты, конфеты, выпечку, сладости, соусы. И когда в течение дня вы употребляете много продуктов с содержанием глютена, то этой клейковины становится слишком много в организме. Слизистая нашего желудочно-кишечного тракта не может переработать такое количество глютена. Хлеб и макаронные изделия, по сути, состоят из глютена. 

Самым вредным злаком Ксения Черная назвала пшеницу. 

– Это самый неблагополучный злак не только из-за содержания глютена, но и за счет другого имеющегося в его составе белка – агглютинина. Это белок зародышей пшеницы, который может оказывать воспалительное действие на наш организм. Меньший вред наносят рожь и ячмень, хотя и в них есть глютен, – рассказала нутрициолог.

Она также остановилась на кукурузе: по ее словам, в последние годы этот злак подвергается сильной модификации. 

– В кукурузе содержится ГМО. Многие злоупотребляют кукурузной кашей и мукой, но следует помнить, что они являются рафинированными углеводами. То есть после употребления очень сильно поднимается уровень глюкозы, а вместе с ним и инсулина, – сказала Ксения Черная. 

Она добавила, что безглютеновыми являются рис, пшено и овес. 

– В целом рис – это хороший злак. Но вот пропаренный и шлифованный, подверженный обработке, является также рафинированным углеводом. Такой рис можно кушать только людям, не имеющим проблем с кожей или лишним весом. Самый полезный рис – бурый и коричневый, – объяснила эксперт. 

Ксения Черная пояснила, что овсяная крупа содержит следы глютена. Сам по себе овес – нет. То есть полезен только овес в шелухе: он содержит клетчатку, калий и другие витамины. Овсяные хлопья, которые варятся 10–15 минут, по словам специалиста, приносят больше вреда, чем пользы. 

Пшено также не содержит глютена, но характеризуется высоким инсулиновым индексом. То есть противопоказан людям, имеющим проблемы со щитовидной железой. 

Самой полезной крупой специалист по правильному питанию назвала гречку. По ее словам, она является и чемпионом по содержанию фенольных соединений, которые продлевают жизнь. К полезным крупам нутрициолог отнесла также киноа и авран: они содержат белок, аминокислоты, полезные жиры и минералы. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
В Германии к борьбе с наводнениями привлекли военнослужащих
Кардиолог перечислил возможные причины низкого артериального давления
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Пакистана Мамнуна Хусейна
Правительство Китая ввело локдаун в округе Лунчуань
Дерматовенеролог назвала эффективные способы удаления пигментных пятен
ВОЗ: к сентябрю должно быть вакцинировано не менее 10% населения всех стран
Педиатр рассказал, какая болезнь стала реже встречаться у детей
Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 42
Технологию искусственного вызова дождей испытали в ОАЭ
Врач дал рекомендации, как легче перенести жару
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Радостные новости, золотые вести
Из-за угрозы затопления на западе Германии объявили ЧС
В Беларуси сокращается срок самоизоляции с 10 до 7 дней
Специалист по правильному питанию назвала самые вредные крупы
Республиканский молодежный поезд едет по стране
На Брестчине началась массовая жатва. Профсоюзы мониторят условия труда ее участников
Фестиваль реконструкторов "Две Великих войны" пройдет 17 июля на "Линии Сталина"
МАЗ обеспечил свои модели двигателями и коробками передач белорусского производства
Умер музыкант Петр Мамонов
Меньше белых пятен в истории: готовится к выходу новая книга историка Николая Борисенко «Крепость Могилев»: 23 дня из 1941-го»
В Москве ФСБ предотвратила теракт
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В связи с утратой авторитета
Довгало: санкционный дождь мы переживем. И радугу увидим
Виктория Бекхэм и Reebok представили совместную коллаборацию
Сколько волос в норме может выпадать у человека и когда стоит обратиться к специалисту? Объясняет трихолог
МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя"
Член совета старейшин: умные люди из Литвы и Латвии должны помнить о том, что мы соседи – между нами не должно быть противостояний
Совет старейшин обсудил проект новой Конституции
За вечер 14 июля в Беларуси утонули двое пенсионеров
В Кобрине из окна выпал годовалый ребенок
Все сельхозорганизации страны обеспечивают участников жатвы горячим питанием
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Короли навозных куч
С 21 июля ставка рефинансирования повышается до 9,25% годовых
Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса
В январе – мае реальные денежные доходы белорусов увеличились на 3,5%
Количество VIP-гостей на церемонии открытия Игр в Токио будет ограничено
«Сокровища Пакистана» можно увидеть на «Славянском базаре в Витебске»
В первый день регистрации на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси поступило более 130 заявок от иностранцев
В 75 районах Беларуси нельзя ходить в лес, еще в 11 действуют ограничения на посещение
Новобелицкий комбинат хлебопродуктов в Гомеле принял первое зерно урожая 2021 года
Умер известный белорусский тренер по легкой атлетике Анатолий Бадуев
За сутки в Беларуси зафиксирован 991 пациент с коронавирусом, выписаны 1142
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Сволочи
«Амарант пахнет кофе, а венге – шоколадом»: мастер из Молодечно создает бижутерию из редких пород деревьев
Николай Басков открыл свою звезду на «Славянском базаре в Витебске»
Лукашенко назначил новых замначальника Объединенного штаба ОДКБ и начальника Военной академии
Авторы