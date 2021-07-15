Специалист по правильному питанию назвала самые вредные крупы

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По словам эксперта, самыми небезопасными считаются крупы, содержащие такое вещество, как глютен. Она пояснила:Самым вредным злаком Ксения Черная назвала пшеницу.– рассказала нутрициолог.Она также остановилась на кукурузе: по ее словам, в последние годы этот злак подвергается сильной модификации.– сказала Ксения Черная.Она добавила, что безглютеновыми являются рис, пшено и овес.– объяснила эксперт.Ксения Черная пояснила, что овсяная крупа содержит следы глютена. Сам по себе овес – нет. То есть полезен только овес в шелухе: он содержит клетчатку, калий и другие витамины. Овсяные хлопья, которые варятся 10–15 минут, по словам специалиста, приносят больше вреда, чем пользы.Пшено также не содержит глютена, но характеризуется высоким инсулиновым индексом. То есть противопоказан людям, имеющим проблемы со щитовидной железой.Самой полезной крупой специалист по правильному питанию назвала гречку. По ее словам, она является и чемпионом по содержанию фенольных соединений, которые продлевают жизнь. К полезным крупам нутрициолог отнесла также киноа и авран: они содержат белок, аминокислоты, полезные жиры и минералы.