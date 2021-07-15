Специалист по правильному питанию назвала самые вредные крупы

Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале рассказала, какие крупы являются самыми полезными, а от каких лучше отказаться.
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По словам эксперта, самыми небезопасными считаются крупы, содержащие такое вещество, как глютен. Она пояснила:
– Глютен – это клейковина, которую содержат три основных злака: пшеница, рожь и ячмень. Так как глютен – это загущающее вещество, его добавляют не только в выпечку и хлеб, но еще и в различные колбасные изделия, кисломолочные продукты, конфеты, выпечку, сладости, соусы. И когда в течение дня вы употребляете много продуктов с содержанием глютена, то этой клейковины становится слишком много в организме. Слизистая нашего желудочно-кишечного тракта не может переработать такое количество глютена. Хлеб и макаронные изделия, по сути, состоят из глютена.
Самым вредным злаком Ксения Черная назвала пшеницу.
– Это самый неблагополучный злак не только из-за содержания глютена, но и за счет другого имеющегося в его составе белка – агглютинина. Это белок зародышей пшеницы, который может оказывать воспалительное действие на наш организм. Меньший вред наносят рожь и ячмень, хотя и в них есть глютен, – рассказала нутрициолог.
Она также остановилась на кукурузе: по ее словам, в последние годы этот злак подвергается сильной модификации.
– В кукурузе содержится ГМО. Многие злоупотребляют кукурузной кашей и мукой, но следует помнить, что они являются рафинированными углеводами. То есть после употребления очень сильно поднимается уровень глюкозы, а вместе с ним и инсулина, – сказала Ксения Черная.
Она добавила, что безглютеновыми являются рис, пшено и овес.
– В целом рис – это хороший злак. Но вот пропаренный и шлифованный, подверженный обработке, является также рафинированным углеводом. Такой рис можно кушать только людям, не имеющим проблем с кожей или лишним весом. Самый полезный рис – бурый и коричневый, – объяснила эксперт.
Ксения Черная пояснила, что овсяная крупа содержит следы глютена. Сам по себе овес – нет. То есть полезен только овес в шелухе: он содержит клетчатку, калий и другие витамины. Овсяные хлопья, которые варятся 10–15 минут, по словам специалиста, приносят больше вреда, чем пользы.
Пшено также не содержит глютена, но характеризуется высоким инсулиновым индексом. То есть противопоказан людям, имеющим проблемы со щитовидной железой.
Самой полезной крупой специалист по правильному питанию назвала гречку. По ее словам, она является и чемпионом по содержанию фенольных соединений, которые продлевают жизнь. К полезным крупам нутрициолог отнесла также киноа и авран: они содержат белок, аминокислоты, полезные жиры и минералы.
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Специалист по правильному питанию назвала самые вредные крупы
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