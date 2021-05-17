В систему ухода желательно включить питательные кремы для лица с омолаживающим эффектом. Чтобы выбрать лучшее средство, нужно внимательно изучить его состав и найти в нем все важные компоненты, которые в программе "О самом главном" перечислила врач Татьяна Шаповаленко.
В настоящее время в косметологии появилось новое направление – нейрокосметика. Эти средства на клеточном уровне влияют на возрастные изменения кожи.
– Ингредиенты, из которых состоит нейрокосметика, могут проникать в глубокие слои кожи и воздействовать на рецепторы, что стимулирует запуск важных биологических процессов, например синтез коллагена и эластина, замедление гипероксидативных процессов, выработку гиалуроновой кислоты. Все это помогает создать текстуру молодой кожи, – рассказала Татьяна Шаповаленко.
В омолаживающем креме обязательно должен содержаться ферментированный экстракт сои.
– В веществе есть низкомолекулярные соединения, которые близки по строению к гиалуроновой кислоте. При поглощении они удерживают активность клеток в так называемом молодом режиме, – уточнила специалист.
Также питательный крем не будет эффективным без комплекса гиалуроновой кислоты.
– Этот стимулятор синтеза собственной гиалуроновой кислоты кожи совместно с ферментированным экстрактом сои может поддерживать способность клеток синтезировать гиалуроновую кислоту, эластин и коллаген, – отметила Татьяна Шаповаленко.
Экстракт стволовых клеток эдельвейса, по словам врача, обладает сильным антиоксидантным действием, благодаря чему способен восстанавливать сократительную способность кожи и ее упругость.
Вместе с тем биофлавоноиды могут очищать поры, делая их менее заметными, а также снижать уровень стресса и снимать воспалительный процесс. А вот гидролат розы, использующийся в качестве основы для нейрокосметики, может оказывать омолаживающее и успокаивающее действие.
Фото: pixabay.com
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Специалист перечислила главные компоненты эффективного омолаживающего крема
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