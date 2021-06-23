При повышенном артериальном давлении можно наблюдать две ситуации, когда в одном случае достаточно выпить таблетки, а во втором нужно срочно вызвать скорую помощь. О том, как поступить в том или ином случае, в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
Если у пациента повысилось давление, на фоне чего появились тревожные симптомы, нужно срочно вызвать скорую помощь, поскольку справиться с проблемой в данной ситуации без врача невозможно: у человека мог развиться инсульт.
По словам кардиолога, параллельно с вызовом скорой помощи нужно открыть дверь, если пациент находится в помещении. При очень высоком артериальном давлении следует выпить 12,5 мг капотена. Таблетку важно положить под язык. После медик посоветовал лечь на кровать.
– Желательно, чтобы вы лежали на подушке, благодаря этому сердцу будет немного легче, – обратил внимание Герман Гандельман.
В ситуации, когда у человека наблюдается повышенное давление, но нет симптомов, можно просто выпить лекарственные препараты, назначенные специалистом.
– Обычно такие люди заработались, забыли принять свои таблетки. Поэтому возьмите из аптечки лекарства, выпейте их и ложитесь отдыхать. Почти в ста процентах случаев давление нормализуется, – резюмировал кардиолог.
Фото: pixabay.com
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Специалист перечислил поводы для обязательного вызова скорой помощи при высоком давлении
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