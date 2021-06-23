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  2. Специалист перечислил поводы для обязательного вызова скорой помощи при высоком давлении

Специалист перечислил поводы для обязательного вызова скорой помощи при высоком давлении

При повышенном артериальном давлении можно наблюдать две ситуации, когда в одном случае достаточно выпить таблетки, а во втором нужно срочно вызвать скорую помощь. О том, как поступить в том или ином случае, в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.


Если у пациента повысилось давление, на фоне чего появились тревожные симптомы, нужно срочно вызвать скорую помощь, поскольку справиться с проблемой в данной ситуации без врача невозможно: у человека мог развиться инсульт.

По словам кардиолога, параллельно с вызовом скорой помощи нужно открыть дверь, если пациент находится в помещении. При очень высоком артериальном давлении следует выпить 12,5 мг капотена. Таблетку важно положить под язык. После медик посоветовал лечь на кровать.

– Желательно, чтобы вы лежали на подушке, благодаря этому сердцу будет немного легче, – обратил внимание Герман Гандельман.

В ситуации, когда у человека наблюдается повышенное давление, но нет симптомов, можно просто выпить лекарственные препараты, назначенные специалистом.

– Обычно такие люди заработались, забыли принять свои таблетки. Поэтому возьмите из аптечки лекарства, выпейте их и ложитесь отдыхать. Почти в ста процентах случаев давление нормализуется, – резюмировал кардиолог.

Фото: pixabay.com
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