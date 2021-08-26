Специалист перечислил патологии, которые могут привести к болезненной чувствительности глаз к свету

При ярком свете зрачок сужается до 3 миллиметров, а при тусклом расширяется до 5,5–6 миллиметров. При некоторых патологиях этого не происходит, и зрачок всегда остается расширенным. Люди с такой проблемой подвержены светобоязни, заявил в эфире программы "О самом главном" врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.
Проблема может носить врожденный характер либо способна возникнуть вследствие травмы глаза.
– У людей с близорукостью анатомически зрачок шире, поэтому светобоязнь у них выражена в большей степени, – уточнил офтальмолог.
Прием препаратов также может стать причиной болезненной чувствительности глаз к свету.
– Прием некоторых препаратов может привести к светобоязни. В аннотациях к лекарствам эта проблема прописывается как побочный эффект, – отметил врач.
К болезненной чувствительности глаз к свету, кроме всего прочего, могут привести инфекционные заболевания и проблемы, связанные с центральной нервной системой, мигрень и головные боли, а также инсульт.
Если симптомы светобоязни сохраняются более суток, необходимо обратиться за медицинской помощью.
Дмитрий Дементьев также перечислил симптомы светобоязни: непривыкание глаз к яркому свету; резь, боль, жжение в глазах; слезотечение и синдром сухого глаза; желание щуриться не при ярком свете; увеличение диаметра зрачков; вспышки, мошки, пелена перед глазами.
Справиться с проблемой, по словам офтальмолога, можно с помощью кепок и солнцезащитных очков. Они уберегут глаза от прямого попадания света.
– Людям, которые носят контактные линзы, не рекомендуется использовать их в период активной светобоязни, – заключил Дмитрий Дементьев.
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