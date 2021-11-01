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  2. Специалист объяснила, может ли привитый против COVID-19 человек заразиться инфекцией при контакте с заболевшим

Специалист объяснила, может ли привитый против COVID-19 человек заразиться инфекцией при контакте с заболевшим

О том, есть ли риски у вакцинированного человека заразиться коронавирусом, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии БГМУ Инна Федорова рассказала в рамках серии видеороликов Минздрава Беларуси «Ковид в вопросах и ответах». 


– Да, привитый человек может заболеть после вакцинации. Ни один препарат не дает стопроцентной гарантии от заболевания. Но привитые болеют легко. Это гарантированная защита от тяжелого течения COVID-19, постковидных осложнений, смерти. Очень важно помнить, что после вакцинации иммунологическая защита не появляется сразу. Для того чтобы иммунная система сформировала антительную защиту и иммунологическую память, требуется время – около трех недель. Также необходимо время для формирования полноценного иммунитета. В целом это 42 дня: 21 день после введения первой дозы, 21 – после второй. В этот период крайне важно сохранить здоровье и уберечь себя от заражения коронавирусом, – объяснила она. 

Федорова добавила, что у вакцинированных людей риск заражения коронавирусной инфекцией на 92% ниже по сравнению с теми, кто не сделал прививку. 
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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