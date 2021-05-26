"Кольца Венеры", представляющие собой горизонтальные морщины и заломы, которые возникают в области шее, становятся более заметными после 30 лет. В этом возрасте женщины начинают обращать внимание на проблему и выбирать методы ее устранения. Как легко убрать морщины на шее, в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Специалист отметила, что проблемы проще избежать, чем после устранять ее. Поэтому дерматовенеролог посоветовала в качестве профилактики образования морщин на шее использовать правильный уход за данной областью.
– Все то, что вы наносите на лицо, можно использовать и для шеи. Не стоит забывать, что в этой зоне подкожно-жировая клетчатка не так развита, поэтому кожа здесь более тонкая. Будьте аккуратны с достаточно активными кислотными растворами и кремами, в составе которых содержится высокий процент ретиноидов, – посоветовала Светлана Якубовская.
Бороться с уже образовавшимися "кольцами Венеры" можно с помощью проверенных косметологических методов.
Дерматовенеролог отметила, что в некоторых случаях можно применять мезотерапию, которая включает гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин, пептиды и витаминные коктейли. Вещества при попадании в кожу активируют процессы синтеза естественных клеток.
Кроме того, женщинам с "кольцами Венеры" рекомендуется делать биоревитализацию, основанную на гиалуроновой кислоте.
Армирование похоже на первые две процедуры, только при данной процедуре в кожу вводятся нити гиалуроновой кислоты, соединенные с цинком.
Вместе с тем проблему можно устранить с помощью ботулинотерапии, плазмолифтинга или подтяжки (СМАС).
– Какой выбрать метод, подскажет вам врач-косметолог, – резюмировала Светлана Якубовская.
Фото: pixabay.com
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Специалист объяснила, как легко убрать морщины на шее
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