Без второго этапа вакцинации в организме человека не выработается достаточное количество антител к коронавирусу. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
– После введения первой дозы вакцины формируется гуморальный иммунитет – так называемые антитела, которые всем известны. Однако это еще не стойкий иммунитет. Поэтому через три недели нужно повторить процедуру, ведь прививка может быть неэффективной, если пренебречь вторым этапом вакцинации, – рассказал Алексей Деконский.
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Специалист объяснил, почему важна вторая фаза вакцинации от коронавируса
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