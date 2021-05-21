Нутрициолог Кинита Кадакия Патель рассказала о главных причинах потери волос и объяснила, как можно остановить этот процесс. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Indian Express.
К основным причинам выпадения волос специалист по правильному питанию отнесла следующие: низкопротеиновую и низкокалорийную диету, нездоровое питание, слишком быстрый сброс веса и нехватку в организме цинка, железа и витамина B12.
Прежде всего она посоветовала скорректировать потребление белков. Волосы, как добавила эксперт, в основном состоят из кератина, для синтеза которого необходимы аминокислоты. Также Патель порекомендовала пройти тест на дефицит в организме фолиевой кислоты, цинка и витаминов, а также добавить недостающие элементы в рацион.
И если после принятия указанных мер процесс выпадения волос не прекратится, стоит обратиться за помощью к специалистам.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1059
Специалист назвала способ остановить выпадение волос
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter