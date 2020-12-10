Несбалансированное питание может негативно отразиться на работе мозга. Поэтому при составлении рациона следует тщательнее отбирать продукты, а после правильно их готовить. Об этом рассказал доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони, пишет РИА Новости.
Специалист сообщила, что продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, увеличивают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем.
– Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость – эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге, – добавила Лиза Москони.
Вместе с тем подобный рацион способен привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его уязвимым к старению и деменции.
Избежать негативных последствий можно в том случае, если отдавать предпочтение продуктам, богатым антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами группы В.
Фото: pixabay.com
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Специалист назвала самые вредные для мозга продукты
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