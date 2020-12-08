Устаревание компьютера может быть моральным или техническим. В первом случае устройством возможно в какой-то мере пользоваться, но в любой момент стоит ожидать неприятностей, связанных с различными сбоями. Во втором могут случиться неожиданные поломки в самый неподходящий момент из-за отказа оборудования. Об этом рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток, пишет РИА Новости.
– Моральное, или, по-другому, функциональное устаревание – это вопрос как имиджа, так и технологическая проблема. То есть,устройство еще может быть вполне рабочим, но удовольствия от работы с нем никакого, – рассказал эксперт.
Техническое устаревание связано с проблемами с "железом". Например, высохла и высыпалась термопаста между процессом и кулером, остановился или работает с перебоями кулер, программы зависают, а в операционной системе появляются сбои.
Черток отметил, что современный компьютер является многокомпонентной системой, в которую входят тысячи схем, проводов и иных компонентов. Любое из этих оборудований может сломаться, что станет причиной частичного или полного сбоя всей системы.
Однако не стоит сразу же выбрасывать старый или сломанный гаджет. Устройство можно починить, для этого понадобится современный процессор. Кардинального улучшения для современных ПК можно добиться, если вместо механического жесткого диска установить твердотельный накопитель SSD, возможен вариант и со сменой всей "начинки". В последнем случае остаются лишь периферийные устройства.
И даже если гаджет не реагирует ни на какие вмешательства, избавляться от него рано. Лучше передать устройство мастеру, который применит работающее оборудование для починки других устройств.
Фото: pixabay.com
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Специалист назвал признаки, которые указывают на устаревание компьютера
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