Розмариновый чай обладает целым набором полезных свойств. Среди них – улучшение памяти и ускорение процесса запоминания. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказали врачи.
– В последнее время было проведено несколько исследований, которые показали, что розмарин в виде чая или эфирных масел стимулирует у человека процесс запоминания, то есть улучшает память, – обратил внимание врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито дополнил слова коллеги и отметил, что это не единственное полезное свойство розмарина.
– Розмарин может быть полезен для пациентов с низким артериальным давлением за счет стимуляции тонуса сосудов. То есть эластичные трубки сокращаются, а показатель повышается. Но при этом бывают индивидуальные реакции, когда, наоборот, происходит расширение сосудов и усугубление ситуации, – резюмировал врач.
Фото: pixabay.com
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Специалист назвал напиток, улучшающий память
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