В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко сообщил, что на механизм старения организма человека влияет окислительный стресс.
– В нашем организме постоянно борются два механизма: окисление и восстановление. Но иногда случается так, что окисление выходит за рамки, в результате чего образуются свободные радикалы – вещества, которые агрессивно воздействуют на другие молекулы организма, ДНК и стенку клетки, разрушая ее. И для того чтобы этого не происходило, существуют так называемые антиоксиданты, которые борются с радикалами, – отметил Валерий Андриенко.
Медик уточнил, что когда соблюдается равновесие, в организме человека все процессы происходят так, как и должны происходить. Но как только возникает дефицит антиоксидантов или усиливаются окислительные процессы, этот баланс нарушается, что приводит к окислительному стрессу.
Справиться с проблемой можно с помощью нормального питания, умеренной физической нагрузки и крепкого сна, обратил внимание Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
771
Специалист назвал ключевой фактор старения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter