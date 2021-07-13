Регулярные занятия скандинавской ходьбой помогают не только сбросить лишний вес, но и являются хорошей профилактикой многих хронических заболеваний. Для этого вида спорта не требуется специальная физическая подготовка, важно только научиться правильной технике выполнения упражнений. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" поделилась инструктор ЛФК Виктория Чистова.
В настоящее время скандинавскую ходьбу, по словам специалиста, считают отдельным видом спорта. Однако первоначально она таковой не задумывалась.
– Скандинавская ходьба берет свое начало в Финляндии, поэтому также она называется финской или нордической. Изначально такие палки применялись для того, чтобы облегчить ходьбу по холмам и горам, поскольку они позволяют частично снять нагрузку со спины и ног, а также перераспределить ее на верхний плечевой пояс, – рассказала Виктория Чистова.
Отмечается, что скандинавская ходьба может быть бесполезна в том случае, если выполнять ее неправильно. Первым делом следует приобрести правильные палки. Выбирать их стоит по росту человека. Например, при росте от 195 до 200 подойдут палки в 135 см, при росте 185–195 – 130 см, при росте 175–185 – 125 и так далее.
– При правильной ходьбе вперед должна уходить противоположная ноге рука, – уточнила специалист ЛФК и добавила, что сперва стоит научиться подобной ходьбе, только потом можно включить в нее палки. После овладения данной техникой занятия станут более результативными.
Фото: pixabay.com
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Специалист ЛФК рассказала, как получить максимум пользы от скандинавской ходьбы
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