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  2. Специалист ЛФК рассказала, как получить максимум пользы от скандинавской ходьбы

Специалист ЛФК рассказала, как получить максимум пользы от скандинавской ходьбы

Регулярные занятия скандинавской ходьбой помогают не только сбросить лишний вес, но и являются хорошей профилактикой многих хронических заболеваний. Для этого вида спорта не требуется специальная физическая подготовка, важно только научиться правильной технике выполнения упражнений. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" поделилась инструктор ЛФК Виктория Чистова.


В настоящее время скандинавскую ходьбу, по словам специалиста, считают отдельным видом спорта. Однако первоначально она таковой не задумывалась.

– Скандинавская ходьба берет свое начало в Финляндии, поэтому также она называется финской или нордической. Изначально такие палки применялись для того, чтобы облегчить ходьбу по холмам и горам, поскольку они позволяют частично снять нагрузку со спины и ног, а также перераспределить ее на верхний плечевой пояс, – рассказала Виктория Чистова.

Отмечается, что скандинавская ходьба может быть бесполезна в том случае, если выполнять ее неправильно. Первым делом следует приобрести правильные палки. Выбирать их стоит по росту человека. Например, при росте от 195 до 200 подойдут палки в 135 см, при росте 185–195 – 130 см, при росте 175–185 – 125 и так далее.

– При правильной ходьбе вперед должна уходить противоположная ноге рука, – уточнила специалист ЛФК и добавила, что сперва стоит научиться подобной ходьбе, только потом можно включить в нее палки. После овладения данной техникой занятия станут более результативными.

Фото: pixabay.com
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