Специалист гомельской организации за 100 рублей взятки получил 2,5 года ограничения свободы, денежный штраф и потерял должность

На момент задержания мужчина трудился ведущим экспертом отдела экспертизы Гомельского областного управления Госпромнадзора.

В апреле нынешнего года за вознаграждение он взялся ускорить экспертизу соответствия лицензиата требованиям и условиям деятельности в области промышленной безопасности при выполнении работ и услуг по монтажу и ремонту потенциально опасных объектов. Также эксперт пообещал выдачу заключения о соответствии ООО необходимым требованиям и условиям. От директора ООО было принято не менее 100 рублей. Сделка стала достоянием правоохранительных органов, последовало возбуждение уголовного дела по коррупционной статье.

— Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор: 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, лишение на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, и штраф в 300 базовых величин, – сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.