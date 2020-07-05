Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии

Специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ рассказала о последствиях санкций в условиях пандемии. По ее словам, они негативно влияют на экономическую ситуацию в разных странах, приводят к безработице, а также недостатку средств для обеспечения достаточного функционирования медицинской инфраструктуры.

— Так, например, по данным организации Human Rights Watch, сегодня при поступлении в больницы Венесуэлы нужно приносить с собой воду, причем не только для питья, но и для гигиенических надобностей, — рассказала она. — В Сирии нет возможности закупить ни медицинское оборудование, ни тесты, поскольку на это наложены санкции. Там по условиям введенных США санкций сегодня делают только 100 тестов в день, что, как мы понимаем, в условиях пандемии очень незначительное число.

Елена Довгань отметила, что в мире есть понимание о том, что санкции отражаются в первую очередь на жизни самых незащищенных слоев населения. Европейский союз, в частности, заявил о том, что в условиях пандемии не только оказывает гуманитарную помощь странам, которые находятся под санкциями, но и готов максимально широко предоставлять лицензии на ее поставку, в том числе в Сирию. При этом обратила внимание:

— Гуманитарные организации столкнулись с тем, что получить лицензию сложно. Но даже если есть лицензия на доставку конкретного вида продуктов, это не значит, что, доставив товар, например, в Сирию, они могут заправить машину, чтобы довезти помощь до места назначения. Санкции все еще запрещают им купить любые нефтепродукты, включая бензин для заправки одного бака машины для доставки гуманитарной помощи.

Отдельный вопрос — более широкое применение информационных технологий, в частности ряда образовательных платформ, которыми сегодня могут воспользоваться далеко не все страны.

—Если посмотреть на сервисные соглашения, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки, там четко значится: подписывая их, вы гарантируете, что не являетесь гражданином Сирии, Ирана, КНДР и других стран, которые находятся под санкциями США, — привела пример Елена Довгань.

По ее мнению, единственным возможным путем решения проблемы сегодня является нахождение консенсуса между государствами:

— На мой взгляд, введение целевых санкций (в том числе в отношении Беларуси) в имеющихся на сегодня формах нарушает целый ряд прав человека. К их числу в первую очередь относится право на справедливое судебное разбирательство. Наказывать можно только в соответствии со вступившим в силу решением суда, что не соблюдается при введении целевых санкций, — подчеркнула спецдокладчик ООН.