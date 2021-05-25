Спектакль «Тристан и Изольда» Музыкального театра покажут в Мирском замке

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26 июня гости смогут посмотреть увидеть фолк-рок-мюзикл. Ощутить атмосферу средневековой Европы поможет произведение французского композитора, писателя, артиста Алана Симона «Тристан и Изольда».История любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля Изольды не перестает интересовать писателей, поэтов, музыкантов, деятелей театра, да и всех неравнодушных к искусству людей уже многие века.И вот теперь, в окружении древних стен коварство, любовь и случайность, которая привела к трагическому финалу… будут вновь и вновь волновать сердца зрителей.