Спектакль «Лиличка» Могилевского драмтеатра – в числе номинантов на Национальную театральную премию 2020 года

Постановка «Лиличка» Могилевского областного драмтеатра номинирована на Национальную театральную премию 2020 года в номинации «Лучший спектакль театра драмы для малой сцены». В Могилеве на малой сцене драмтеатра «Лиличку» покажут 14 июля и 18 августа.





Спектакль по произведениям Владимира Маяковского и Лили Брик – история их непростой любви. «Муза русского авангарда» Брик, не будучи красавицей, привлекала толпы поклонников, в числе которых был и известный поэт. «Лиличка» – это история чувств поэта и его музы, поданная через мемуары и стихи. А поставила ее молодой режиссер Камиля Хусаинова.

Руководитель литературно-драматической части Могилевского драмтеатра Ольга Семченко рассказывает:

– Камиля – студентка 5-го курса Российского государственного института сценических искусств, что в Санкт-Петербурге. Ее работы уже были представлены на Международном молодежном театральном форуме «М.@rt.контакт» в Могилеве, на «Платоновском фестивале искусств» в Воронеже. Она работала в разных театрах, а с ноября прошлого года в качестве режиссера-постановщика зачислена в штат Могилевского областного драматического. Кстати, в будущем она поставит спектакль «Гамлет, принц датский» по пьесе Уильяма Шекспира. Этот проект стал одним из победителей конкурсного отбора режиссерских экспликаций, проведенного Министерством культуры Беларуси в 2019 году.

Фото: Могилевский областной драмтеатр