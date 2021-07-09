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Спектакль "Княжна Мери" покажут на площадке Верхнего города в Минске 10 июля

В субботу, 10 июля, всех желающих приглашают посмотреть спектакль "Княжна Мери" по одноименной главе из романа "Герой нашего времени". Его покажут на площадке Верхнего города у Минской городской ратуши, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома. 


– Начало спектакля – в 20:00. В постановке прозвучит музыка "Би2", The Hatters, Dalida, Serge Gainsbourg и хиты других популярных исполнителей. Для гостей сыграет малый состав Президентского оркестра Беларуси, – сделали анонс в пресс-службе.  

Режиссером-постановщиком выступила Татьяна Самбук (Москва), а автором художественной идеи – Елена Микулинская (Москва). В постановке задействованы лучшие актеры Театра-студии киноактера: заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Дмитрий Егоров, Яна Ходанович, а также Дмитрий Климович и Маргарита Киселите.

В этот же день в 20:00 во дворике отеля "Монастырский" (ул. Кирилла и Мефодия, 6) покажут фильм "Расправь крылья" (Франция, Норвегия, 2019). Вход свободный.

Фото из архива БЕЛТА
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Спектакль "Княжна Мери" покажут на площадке Верхнего города в Минске 10 июля
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