СПБТ «Алмаз» МВД провело турнир среди элитных подразделений ОМОНа

Специальное подразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси организовало и провело соревнования по стрельбе из боевого оружия среди взводов оперативно-боевого назначения ОМОН МВД. Элитные подразделения отрядов милиции особого назначения из столицы и всех областей были представлены на турнире командами по пять человек, в составе которых действовали и снайперы.



На сегодняшней торжественной церемонии закрытия соревнований к омоновцам обратился командир СПБТ «Алмаз» МВД полковник милиции Виктор Зураев:











На базе СПБТ «Алмаз», а также в Минском районе на территории Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД омоновцы показали свое профессиональное мастерство, выполняя упражнения «На пределе», «Гроза», «Антитеррор», «Завод», «Квартира», «Освобождение». Выполнялись, в частности, задачи по скрытому наружному наблюдению, нейтрализации вооруженных преступников, эвакуации особо важного свидетеля, освобождению заложников, уничтожению террористов, оказанию медпомощи раненому – как в условиях городской застройки, так и в населенном пункте, вблизи автотрассы, в лесистой местности, среди малоэтажек и даже в катакомбах под заброшенным химическим заводом.Победу в командном первенстве одержала дружина взвода ОБН ОМОН УВД Гродненского облисполкома. Второе место заняла команда УВД Могилевского облисполкома. «Бронза» турнира у взвода оперативно-боевого назначения ОМОН УВД Минского облисполкома.Завершилась 5-дневная программа соревнований розыгрышем наград в командной эстафете. В этом напряженном и зрелищном упражнении лучшей вновь оказалась команда из гродненского ОМОНа. Второе место у дружины из Гомеля. Третье завоевали бойцы взвода ОБН ОМОН УВД Могилевского облисполкома.Как отметили организаторы и судьи соревнований из СПБТ «Алмаз» МВД, все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, а главным результатом турнира стало дальнейшее совершенствование навыков и умений сотрудников элитных подразделений отрядов милиции особого назначения, обмен опытом и укрепление взаимодействия.