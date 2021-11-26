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  2. СПБТ «Алмаз» МВД провело турнир среди элитных подразделений ОМОНа

СПБТ «Алмаз» МВД провело турнир среди элитных подразделений ОМОНа

Специальное подразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси организовало и провело соревнования по стрельбе из боевого оружия среди взводов оперативно-боевого назначения ОМОН МВД. Элитные подразделения отрядов милиции особого назначения из столицы и всех областей были представлены на турнире командами по пять человек, в составе которых действовали и снайперы.



На базе СПБТ «Алмаз», а также в Минском районе на территории Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД омоновцы показали свое профессиональное мастерство, выполняя упражнения «На пределе», «Гроза», «Антитеррор», «Завод», «Квартира», «Освобождение». Выполнялись, в частности, задачи по скрытому наружному наблюдению, нейтрализации вооруженных преступников, эвакуации особо важного свидетеля, освобождению заложников, уничтожению террористов, оказанию медпомощи раненому – как в условиях городской застройки, так и в населенном пункте, вблизи автотрассы, в лесистой местности, среди малоэтажек и даже в катакомбах под заброшенным химическим заводом.




Победу в командном первенстве одержала дружина взвода ОБН ОМОН УВД Гродненского облисполкома. Второе место заняла команда УВД Могилевского облисполкома. «Бронза» турнира у взвода оперативно-боевого назначения ОМОН УВД Минского облисполкома.





Завершилась 5-дневная программа соревнований розыгрышем наград в командной эстафете. В этом напряженном и зрелищном упражнении лучшей вновь оказалась команда из гродненского ОМОНа. Второе место у дружины из Гомеля. Третье завоевали бойцы взвода ОБН ОМОН УВД Могилевского облисполкома. 






Как отметили организаторы и судьи соревнований из СПБТ «Алмаз» МВД, все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, а главным результатом турнира стало дальнейшее совершенствование навыков и умений сотрудников элитных подразделений отрядов милиции особого назначения, обмен опытом и укрепление взаимодействия.   






На сегодняшней торжественной церемонии закрытия соревнований к омоновцам обратился командир СПБТ «Алмаз» МВД полковник милиции Виктор Зураев:


 Мы стали свидетелями того, как на протяжении пяти дней в честной борьбе участники соревнований продемонстрировали профессионализм, целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера. А на полях соревнований царил дух мужества, товарищества и взаимовыручки. Хочу вас всех поблагодарить за активное участие в соревнованиях. Среди вас нет побежденных – об этом свидетельствует бескомпромиссная борьба на всем протяжении состязаний. Уверен, что полученный опыт, взаимопонимание и спецназовское братство станут надежной гарантией безопасности нашего государства.

Подробный репортаж о соревнованиях, организованных и проведенных «Алмазом» среди взводов ОБН отрядов милиции особого назначения, будет опубликован в журнале «Спецназ».
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Фото: Алексей МАТЮШ
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