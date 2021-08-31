«Спасибо за доброе отношение и своевременную помощь» – минчанин поблагодарил сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Центрального РУВД столицы

В адрес милиционеров уголовно-исполнительной инспекции Центрального РУВД Минска поступила благодарность от состоящего на профилактическом учете жителя района. Мужчина поблагодарил коллектив инспекции за доброе отношение и своевременную помощь.

Особую благодарность минчанин выразил старшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции капитану милиции Анастасии Гриневич. Анастасия Владимировна помогает людям, освободившимся из исправительных колоний. Инспектор проводит с ними профилактическую работу, оказывает содействие в трудоустройстве.

– Евгений Борисович один из тех, кто стремится начать новую законопослушную жизнь, – рассказывает Анастасия. – Вначале возникали определенные трудности – мужчину не отпускали старые знакомые, постоянно предлагали ему выпить. За допущенные нарушения над ним был установлен надзор. Я постоянно проводила с ним беседы, направила в отдел занятости, где ему смогли предложить работу, посещала по месту жительства, контролировала его досуг. Работа принесла свои плоды – сейчас мы готовим документы на снятие надзора c Евгения Борисовича. Меня радует, когда граждане, которые становятся к нам на профилактический учет, заинтересованы в том, чтобы исправиться и активно взаимодействуют с нами в этом вопросе. Также тем, кто доказал свое исправление, я помогаю подготовить документы для досрочного снятия судимости. Хотелось бы, чтобы это происходило как можно чаще.

yankovich@sb.by

Фото Центрального РУВД