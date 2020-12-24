Спасенный от смерти в мусорном сепараторе в российском городе Ульяновске кот стал "заместителем" министра. Об этом сообщает Lenta.ru
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина забрала кота к себе в ведомство. Она рассказала, что ввела для питомца неофициальную должность и отныне все сотрудники будут нести за него ответственность.
По словам Рахматулиной, животное обработали от паразитов, вскоре ему сделают все необходимые прививки. Кота осмотрели ветеринары и заключили, что питомец был домашним: он здоров и упитан.
Кроме того, министр призвала людей не выбрасывать питомцев, а отдавать в добрые руки или в приют.
Фото: t.me/pdmnews
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Спасенный от смерти в мусоре российский кот стал "заместителем" министра
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