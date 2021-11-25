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  2. Спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области приостановили из-за угрозы взрыва

Спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области приостановили из-за угрозы взрыва

Спасатели приостановили операцию по спасению горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России из-за угрозы взрыва, передает ТАСС.


- Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, - уточнил источник в экстренных службах.

Это также подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Мы только что приостановили проведение поисково-спасательных работ, потому что дошли до вымоечного забоя и там концентрация по метану достигла более 6%, а по окиси углерода более 25%, что является взрывоопасным, - отметил он в эфире канала "Россия-24".

Отмечается, что жители поселка городского типа Грамотеино, находящегося недалеко от "Листвяжной", примерно в 12:00 мск почувствовали сопровождавшийся гулом толчок, напоминающий второй взрыв.

- [Во время взрыва утром] были какие-то звуки, тряхануло, был слышен какой-то гул. Был второй взрыв где-то в четыре часа (12:00 мск), слышно было, что что-то взорвалось. Некоторые мне писали, что кого-то даже тряхануло дома, - рассказала агентству жительница поселка.

Другая женщина подтвердила ТАСС данные о толчке, отметив, что гул и вибрация были очень ощутимы.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
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