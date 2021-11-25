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Спасательная операция на шахте в Кузбассе приостановлена

Спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кузбассе приостановлены до утра из-за ухудшения обстановки, передает ТАСС.


"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана", – объяснил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Напомним, ранее стало известно, что одно звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ. Позже были обнаружены тела трех спасателей – число погибших в результате аварии на шахте выросло до 14 человек.

Александр Чуприян подчеркнул, что спасательные работы осложнены завалами и высокой температурой. Судьба 35 шахтеров остается неизвестной.

Фото: ТАСС
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