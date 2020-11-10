В результате опрокидывания грузового тягача на перекрестке по проспекту Мира в Могилеве на проезжую часть пролилось 300 литров содержимого из его цистерны – формальдегидной смолы. Водитель самостоятельно покинул кабину автомобиля, он не пострадал. Работниками МЧС на месте розлива была создана пенная подушка.
Спасателями проведены работы по перекачке жидкости в пустую цистерну. С помощью автокранов автомобиль был установлен на колеса и отбуксирован на стоянку. Для предотвращения розлива формальдегидной смолы произведена песчаная подсыпка техникой Могилевского городского коммунального унитарного дорожно-мостового предприятия. Движение транспорта не перекрывалось.
Фото: Могилевское областное управление МЧС
Опубликовано:
831
Спасатели в Могилеве ликвидировали последствия ДТП с утечкой из цистерны формальдегидной смолы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter