Спасатели в Могилеве ликвидировали последствия ДТП с утечкой из цистерны формальдегидной смолы

Спасателями проведены работы по перекачке жидкости в пустую цистерну. С помощью автокранов автомобиль был установлен на колеса и отбуксирован на стоянку. Для предотвращения розлива формальдегидной смолы произведена песчаная подсыпка техникой Могилевского городского коммунального унитарного дорожно-мостового предприятия. Движение транспорта не перекрывалось.Фото: Могилевское областное управление МЧС