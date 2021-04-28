Спасатели сняли мужчину с ограждения балкона седьмого этажа в Солигорске

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27 апреля в 16:24 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина сидит на ограждении балкона лестничной клетки на седьмом этаже многоквартирного жилого дома по улице Заслонова в Солигорске. Вместе со спасателями туда прибыли милиционеры и медики.– рассказали в ведомстве.Работники МЧС сопроводили мужчину к медикам для осмотра. В медицинской помощи он не нуждался.Видео МЧС