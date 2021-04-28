В Солигорске работники МЧС спасли мужчину от падения с балкона. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
– Мужчина сидел на металлическом ограждении, вел себя спокойно, никаких требований не высказывал. С работниками МЧС он также разговаривал спокойно. Мы не предпринимали резких действий, так как гражданин блокировал свою ногу в металлической конструкции ограждения, и захватить его, чтобы переместить внутрь, мы не могли. После недолгой беседы мужчина позволил помочь ему перелезть через ограждение, – рассказали в ведомстве.
Работники МЧС сопроводили мужчину к медикам для осмотра. В медицинской помощи он не нуждался.
Видео МЧС
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Спасатели сняли мужчину с ограждения балкона седьмого этажа в Солигорске
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