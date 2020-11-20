Спасатели помогли ребенку, подключенному к аппарату ИВЛ

Инцидент произошел днем 19 ноября в столице. Минчанин сообщил, что девочка 2008 г.р. находится под аппаратом ИВЛ, а в их доме по улице Грушевской отсутствует электричество. В связи с этим оборудованию требуется подключение автономного источника питания.На место выехал автомобиль быстрого реагирования с необходимой системой.- сообщила