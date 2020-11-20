Сотрудникам МЧС поступил вызов от мужчины о необходимости оказания помощи его дочери.
Инцидент произошел днем 19 ноября в столице. Минчанин сообщил, что девочка 2008 г.р. находится под аппаратом ИВЛ, а в их доме по улице Грушевской отсутствует электричество. В связи с этим оборудованию требуется подключение автономного источника питания.
На место выехал автомобиль быстрого реагирования с необходимой системой.
- Спасатели подключили переносной дизель-генератор к аппарату искусственной вентиляции легких и находились в доме пока не вернулось электроснабжение - сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
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Спасатели помогли ребенку, подключенному к аппарату ИВЛ
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК