Спасатели нашли подростков, которые заблудились в Беловежской пуще

Вечером 2 августа в лесном массиве Свислочского района заблудились трое подростков. Работники МЧС обнаружили их на следующее утро. Об этом информирует Гродненское областное управление МЧС.
Вечером 2 августа в центр оперативного управления Свислочского РОЧС позвонила бабушка одного из ребят. Женщина рассказала, что в лесу около деревни Новый Двор пропали трое несовершеннолетних.
Было установлено, что около 18 часов житель деревни Новый Двор подвез двух мальчишек 2005 и 2006 годов рождения и девочку 2004 года рождения в лес за грибами. В договоренное время дети из леса не вышли. Телефонной связи не было.
– В поиске были задействованы спасатели районного отдела МЧС, пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС, коллеги из Бреста, Пинска и Минска, а также пограничники, лесники, сотрудники РОВД, добровольцы отряда "Ангел" и кинологи МЧС. Всего – 66 человек на 21 единице техники, – пояснили в областном управлении МЧС.
Территорию разделили на кварталы, расставили технику. Время от времени подавали звуковые сигналы, на квадроциклах объезжали лес. На рассвете над пущей подняли дроны и продолжили группами прочесывать массив.
Около половины седьмого утра подростков обнаружили в 10 км от деревни и вывезли на квадроцикле на дорогу. Детям и их родителям была оказана психологическая помощь. Подростки рассказали, что они заблудились: найти дорогу в темноте было трудно. Ребята, ожидая помощи, провели ночь на поваленном дереве.
Фото Гродненского областного управления МЧС
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