Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху столичного предприятия

Инцидент произошел 11 ноября в 17:31 на территории ОАО "Минский завод автоматических линий им. П. М. Машерова". От работника поступило сообщение о возгорании в литейном цеху.В ходе разведки было установлено, что в литейном цеху произошло возгорание ленточного покрытия конвейера подачи литейных форм на стержневом участке на площади 20 погонных метров.Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не нарушен. Пожар ликвидирован в 17:52.Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ сотрудниками подрядной организации (проводился демонтаж старого оборудования).