Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху одного из столичных предприятий. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел 11 ноября в 17:31 на территории ОАО "Минский завод автоматических линий им. П. М. Машерова". От работника поступило сообщение о возгорании в литейном цеху.
В ходе разведки было установлено, что в литейном цеху произошло возгорание ленточного покрытия конвейера подачи литейных форм на стержневом участке на площади 20 погонных метров.
Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не нарушен. Пожар ликвидирован в 17:52.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ сотрудниками подрядной организации (проводился демонтаж старого оборудования).
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Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху столичного предприятия
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ