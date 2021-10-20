Спасатели ликвидировали пожар на гродненском предприятии

Работники МЧС ликвидировали пожар на одном из гродненских предприятий. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Днем 19 октября очевидец сообщил о задымлении на территории производственного предприятия на улице Белуша в областном центре.
– Спасатели за несколько минут ликвидировали открытое горение бумажных отходов под навесом. До прибытия сотрудников МЧС работники предприятия тушили загорание порошковым огнетушителем и водой из пожарного крана. В результате пожара никто не пострадал, – прокомментировали в МЧС.
Огонь повредил бумажные отходы на площади 100 кв. м. Также деформирована металлическая крыша навеса.
Рассматриваемая версия случившегося – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
Фото Гродненского областного управления МЧС