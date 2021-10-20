Спасатели ликвидировали пожар на гродненском предприятии

Днем 19 октября очевидец сообщил о задымлении на территории производственного предприятия на улице Белуша в областном центре.– прокомментировали в МЧС.Огонь повредил бумажные отходы на площади 100 кв. м. Также деформирована металлическая крыша навеса.Рассматриваемая версия случившегося – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.Фото Гродненского областного управления МЧС