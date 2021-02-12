Автомобиль Ford Tranzit застрял неподалеку от деревни Столбун в Ветковском районе в седьмом часу вечера. Несколькими часами позже поступили сообщения о погрязших в снегу легковушках в Добрушском и Петриковском районах.
На место снежного плена выезжали сотрудники районных подразделений МЧС. В двух случаях спасатели использовали буксировочные тросы, в третьем – лебедку.
– Благодаря тому что помощь пришла вовремя, водители и пассажиры, в том числе юные, не пострадали, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Фото: МЧС
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Спасатели Гомельской области помогли застрявшим автомобилистам, перевозившим детей
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