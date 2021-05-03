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«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на второе место в таблице РПЛ

В Туле завершился последний матч 28-го тура чемпионата России по футболу между местным «Арсеналом» и московским «Спартаком». Гости вырвали победу со счетом 2:1, благодаря которой поднялись на вторую строку в таблице. Белорусский полузащитник «канониров» Юрий Ковалев, начавший поединок в стартовом составе, был заменен на 72-й минуте, а еще один наш соотечественник в рядах «Арсенала» Валерий Громыко вступил в игру со скамейки запасных на 81-й минуте.

Фото: пресс-служба РПЛ

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«Арсенал» борется за то, чтобы избежать прямого вылета из РПЛ и зацепиться за зону переходных матчей, в которой сейчас и находится, а «Спартак» сражается за серебро. Исходя из этого, обе команды сегодня были предельно мотивированы и очень хотели победить. А в итоге своих болельщиков порадовали москвичи.

Александр Соболев, неотразимо пробив головой в верхний угол ворот, вывел гостей вперед на 21-й минуте. На самом излете первого тайма, после того, как мяч в собственные ворота отправил защитник «Спартака» Илья Кутепов, счет стал равным. Но «красно-белые» все-таки смогли склонить чашу весов в свою сторону. Победу им принес Джордан Ларссон, отличившийся на 77-й минуте.

Отметим, что матч оказался омрачен стычкой между фанатами команд, которая произошла в первой половине игры. Они выломали несколько десятков кресел на трибунах. Конфликт смогли погасить лишь сотрудники правоохранительных органов.

Встречи 28-го тура, которые были сыграны 1–2 мая, принесли такие результаты: «Рубин» – «Динамо» (Москва) – 2:0, «Ротор» – «Ахмат» – 1:0, ЦСКА – «Уфа» – 1:1, «Краснодар» – «Сочи» – 1:3, «Химки» – «Урал» – 1:0, «Ростов» – «Тамбов» – 2:0, «Зенит» – «Локомотив» – 6:1. 

«Зенит» после разгрома московских «железнодорожников» стал недосягаемым для конкурентов и оформил свое седьмое (и третье подряд) чемпионство. Команда из Санкт-Петербурга вышла на чистое второе место по количеству побед в чемпионатах России, обойдя ЦСКА (шесть титулов). Чаще в чемпионате России побеждал лишь «Спартак», завоевавший десять золотых медалей.

Турнирная таблица текущего чемпионата России сейчас выглядит так: 1. «Зенит» – 61 очко. 2. «Спартак» – 53. 3. «Локомотив» – 52. 4. «Рубин» – 49. 5. «Сочи» – 49. 6. ЦСКА – 47. 7. «Динамо» (Москва) – 46. 8. «Химки» – 44. 9. «Ростов» – 43. 10. «Краснодар» – 38. 11. «Ахмат» – 36. 12. «Урал» – 31. 13. «Арсенал» – 23. 14. «Ротор» – 21. 15. «Уфа» – 21. 16. «Тамбов» – 13.

В списке бомбардиров лидирует Сердар Азмун («Зенит»), который забил 19 мячей.
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