SpaceX запустила на орбиту очередную группировку микроспутников Starlink

SpaceX запустила уже десятую по счету группировку микроспутников Starlink. Они выведены на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, которая в пятницу стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

На борту ракеты было 57 микроспутников Starlink, а также два спутника компании BlackSky.

Примерно через девять минут после старта на платформу в Атлантическом океане была посажена первая ступень ракеты-носителя. Ранее она использовалась уже четырежды, в том числе для первого запуска в беспилотном режиме корабля Crew Dragon в марте 2019 года, передает ТАСС.

Сеть Starlink призвана обеспечить доступ в интернет по всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. Система должна повсеместно обеспечить широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

Первые спутники Starlink были запущены в мае 2019 года. Всего планируется разместить на орбите 11 тысяч спутников, что обойдется в 10 млрд долларов.

Первыми высокоскоростной доступ в интернет получат жители юга США, это должно произойти до конца текущего года.