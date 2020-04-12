Сознательное поведение населения в условиях COVID-19 позволит избежать более жестких мер – Караник

В случае сознательного поведения населения в условиях COVID-19 более жесткие меры реагирования не потребуются, отметил министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ, его слова передает БЕЛТА.

В Беларуси в борьбе с коронавирусом задействована развитая санитарная служба, имеется резерв коек. Вместе с тем, по словам Владимира Караника, не менее важно сознательное поведение населения. В этом случаем необходимости в более жестких мерах может и не быть. Она возникает тогда, когда система здравоохранения начинает перегружаться. Но на сегодня здравоохранение справляется с потоком пациентов, не загружены даже те койки, которые специально выделены для этого.

Причиной более широкого распространения вируса может стать игнорирование рекомендаций врачей. В связи с этим министр рекомендует ограничить свои контакты, по возможности оставаться дома, сократить необязательные перемещения.

- Тогда нам не придется вводить каких-то принудительных мер по физическому разобщению людей, - сказал он.

По словам Владимира Караника, есть разные пути минимизации распространения инфекции. Беларусь, следуя рекомендациям ВОЗ, отслеживает и изолирует контакты зараженных, что позволяет разрывать эпидемические цепочки.

- ВОЗ повторяет, что ограничительные меры социального дистанцирования важны, этот факт никто не оспаривает, но основное - это проведение эпидрасследования, выявление и изоляция контактов инфицированных пациентов, чтобы прервать передачу вируса среди населения, - сказал он.

Министр также напомнил об административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Глава ведомства объяснил такое решение тем, что, по итогам мониторинга, 15% тех, кому нужно было самоизолироваться, не соблюдали это правило.

- Раньше мы вручали рекомендации по самоизоляции, сейчас вручаем требование, соответственно его невыполнение приводит к штрафу, - сказал Владимир Караник.

Он отметил, что тем самым созданы условия для наблюдения контактов первого уровня на дому без угрозы неконтролируемого распространения инфекции.

Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси министр объяснил ростом проводимых тестов.

- Количество тестов в день увеличилось, соответственно стали больше выявлять инфицированных, - сказал он, добавив, что в большем количестве регистрируют легкие и безсимптомные случаи.

Касательно прогнозов по развитию ситуации с COVID-19 Владимир Караник отметил, что количество пациентов закономерно будет увеличиваться. В итоге или сформируется некая иммунная прослойка и количество заболевших будет уменьшаться, или вирус со временем потеряет свою вирулентность и будет переноситься в настолько легкой форме, что человек не будет обращаться за медицинской помощью. Пиковая нагрузка на систему здравоохранения прогнозируется на конец апреля - начало мая.

Сейчас правительство рассматривает вопрос существенных доплат медикам, работающим с коронавирусными больными. Решение, как ожидается, будет принято в ближайшее время.

Что касается специализированной медицинской помощи, в том числе кардиологической, гинекологической, онкологической, она по-прежнему оказывается. Вместе с тем ее рекомендуется отложить на некоторое время, если это возможно. Там, где состояние пациента действительно не приемлет промедлений, медпомощь оказывают сразу же в полном объеме. То есть объемы экстренной медицинской помощи, срочных медицинских вмешательств не снижены.

- Мы постоянно анализируем свои ресурсы и перераспределяем их так, чтобы ситуация с коронавирусом не привела к увеличению смертности от других болезней, в том числе онкологических, сердечно-сосудистых. Это две наиболее частые причины смерти. Эти же группы пациентов оказываются наиболее уязвимыми перед коронавирусом, - отметил Владимир Караник.