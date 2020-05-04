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  2. Создатель фильмов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой

Создатель фильмов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой

Американский сценарист и режиссер Джон Лафия, известный как один из создателей образа куклы-убийцы Чаки из хоррора «Детские игры», совершил самоубийство в возрасте 63 лет, пишет Variety.

Фото: publimetro.cl

— Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи «Чаки», — отметил его коллега Дон Манчини.

Лафия вместе с Манчини и Томом Холландом написали сценарий оригинального фильма ужасов «Детские игры» (1988), который поставил последний из них. К слову, именно Лафия придумал имя для главного персонажа и его коронную фразу «Привет, я Чаки! Поиграем?».

Кадр из фильма «Детские игры» (1988)

Кроме того, Лафия выступил в качестве режиссера второй части хоррора, вышедшей в 1990 году, и выступил в качестве сосценариста ремейка картины 2019-го.

Помимо работы над «Детскими играми» он запомнился как режиссер и сценарист сериалов «Кошмары Фредди», «Вавилон-5», «Мертвая зона» и «Приключения Синдбада». Кинематографист также занимался музыкой и в прошлом году выпустил музыкальный альбом «Джон Лафия 1980—1985».

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