Создано устройство для сверхскоростного бега

На создание экзоскелета ученых вдохновил принцип велосипеда. Педали постоянно «толкают» его вперед, поднимаясь и опускаясь. Поэтому он достигает небывало высокой скорости.

Отталкиваясь от земли, нога человека может добавлять телу только ускорение. Оказываясь в воздухе, она уже не может повлиять на скорость движения.

Ученые присоединили к ноге пружину. Будучи в воздухе, она накапливает энергию от сгибания ноги и движения вперед. При контакте с землей — высвобождает ее. Кроме этого, пружина дает телу дополнительную поддержку.

С помощью компьютерного моделирования рассчитали, что для достижения максимальных скоростей пружина должна захватывать до 96% энергии. Она также должна позволять передать ее для ускорения. Пружину нужно запрограммировать на разные скорости.

Ученые считают, что разработка пригодится сотрудникам экстренных служб или правоохранительных органов. Возможно, в будущем ее смогут сделать настолько миниатюрной, что она будет помещаться в обычной обуви.