Создание первичек, реакция на санкции и содействие уборочной кампании. Президент принял с докладом главу ФПБ

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орду. В числе обсужденных вопросов – уборочная кампания в стране.
Как отметил Президент, в августе время всегда спрессовано, погода проверяет аграриев на твердость и решительность. В связи с этим поручено следующее:
– Надо обеспечить людей. Прежде всего – зарплата, питание в поле. Обычная работа профсоюзов.
Глава государства поинтересовался, какие есть в данной сфере недостатки и предложения. Еще один, как заметил Президент, больной вопрос – создание первичных организаций, прежде всего в частных структурах:
– Если до сих пор еще есть отдельные, которые не поняли, значит, надо в Правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения. Вплоть до ликвидации этих частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации. Это защита прав человека, трудящихся людей!
В свою очередь Михаил Орда уточнил, что хотел бы обсудить вопросы незаконных санкций против Беларуси и конкретных предприятий:
– Сегодня абсолютно понятно: это делается для того, чтобы нанести экономический ущерб нашей стране и жизненно важным интересам белорусов. И цели они не скрывают: это захват страны, подчинение интересам других стран. Хочу сказать, что профсоюзы работали и будут работать над тем, чтобы противодействовать и противостоять этим недружеским и враждебным действиям.
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