Конюк: по факту создания "координационного совета" возбуждено уголовное дело

Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, четко заявил Генеральный прокурор Александр Конюк. Деятельность таких структур, подчеркнул он, является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, люди стали заявлять о выходе из состава совета и о несогласии с его целями.
– Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, – заявил Генпрокурор.
СК принял к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти