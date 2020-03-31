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Создана рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 179 создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021—2025 годы. Ее руководителем назначен министр экономики Александр Червяков. Об этом сообщается на сайте белорусского Правительства.

Межведомственной рабочей группе в рамках разработки проекта Программы необходимо организовать подготовку проекта прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год и плановый период, а также координировать работу государственных органов и организаций по разработке проекта Программы.

Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы поручено Министерству экономики.

Координация работы и контроль за выполнением постановления возложены на первого заместителя Премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого.
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