Создана рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы

Межведомственной рабочей группе в рамках разработки проекта Программы необходимо организовать подготовку проекта прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год и плановый период, а также координировать работу государственных органов и организаций по разработке проекта Программы.Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы поручено Министерству экономики.Координация работы и контроль за выполнением постановления возложены на первого заместителя Премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого.