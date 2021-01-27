В Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ) на базе отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции создана лаборатория по анализу инновационной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба БелГИМ.
Лаборатория оснащена курительной машиной линейного типа Cerulian SM-450R с газоанализатором монооксида углерода, которая позволяет имитировать процесс курения не только сигарет, но и различных видов электронных систем доставки никотина.
Как сообщили в институте, последующий анализ химического состава собранного аэрозоля, формируемого системами нагревания табачной смеси или никотиносодержащей жидкости, позволяет проводить на базе лаборатории БелГИМ количественное определение никотина, глицерина, пропиленгликоля и девяти токсичных компонентов, приоритетных по списку Всемирной организации здравоохранения (формальдегид, ацетальдегид, акролеин, бензол, бутадиен, монооксид углерода и др.). «При анализе применяются методы газовой и жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием», – отмечается в сообщении.
Фото из архива БЕЛТА
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Создана первая в стране лаборатория по анализу никотиносодержащей продукции
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