В Китае запатентовали смартфон с восемью камерами, сообщает Lenta.ru.
Фото: nl.letsgodigital.org
Заявку на регистрацию патента, одобренную в начале октября 2020 года, подала компания Lens Technology Co., Ltd. Китайский производитель сотрудничает с Apple, Samsung, Huawei и др. В основном компания специализируется на выпуске дисплеев для часов Apple Watch.
Устройство имеет восемь объективов, расположенных на задней панели – по два на каждом углу. Предполагается, что основная камера состоит из ультраширокоугольных, широкоугольных и телескопических объективов. При съемке может быть задействовано несколько объективов или сразу все сенсоры. Стоит обратить внимание и на несколько модулей вспышки и отверстие для микрофона.
С передней стороны смартфон не имеет вырезов и выемок для фронтальной камеры. Скорее всего, камера для селфи интегрирована в дисплей устройства. В материале сообщается, что цель регистрации патента неизвестна: это может быть как концепт, так и реальный прототип, созданный перед производством нового гаджета.
Опубликовано:
627
Создан смартфон с восемью камерами
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter