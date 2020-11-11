Создан смартфон с восемью камерами

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Заявку на регистрацию патента, одобренную в начале октября 2020 года, подала компания Lens Technology Co., Ltd. Китайский производитель сотрудничает с Apple, Samsung, Huawei и др. В основном компания специализируется на выпуске дисплеев для часов Apple Watch.Устройство имеет восемь объективов, расположенных на задней панелипо два на каждом углу. Предполагается, что основная камера состоит из ультраширокоугольных, широкоугольных и телескопических объективов. При съемке может быть задействовано несколько объективов или сразу все сенсоры. Стоит обратить внимание и на несколько модулей вспышки и отверстие для микрофона.С передней стороны смартфон не имеет вырезов и выемок для фронтальной камеры. Скорее всего, камера для селфи интегрирована в дисплей устройства. В материале сообщается, что цель регистрации патента неизвестна: это может быть как концепт, так и реальный прототип, созданный перед производством нового гаджета.